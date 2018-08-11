Убийство "Сармата": подозреваемые приехали на авто Госгеокадастра

Фото: bd.zp.court.gov.ua

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Согласно постановлению суда, авто, на котором приехали подозреваемые в убийстве экс-участника АТО Виталия Олешко, зарегистрировано на Госгеокадастр

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Атомобиль Таврия, на котором передвигались подозреваемые в убийстве бывшего бойца АТО Виталия "Сармата" Олешко и в котором было найдено оружие и гильзы, зарегистрировано на Госгеокадастр. Об этом говорится в постановлении Бердянского горрайонного суда.

В тексте документа указано, что при "подготовке к совершению умышленного убийства потерпевшего в неустановленное время и у неустановленного лица (подозреваемые - ред.) приняли во временное пользование автомобиль марки ЗАЗ Таврия 1102 в кузове красного цвета, регистрационный номер НОМЕР_1, который находится на балансе у ГУ Государственный кадастр в Запорожской области".

Отмечается, что эту Таврию подозреваемые должны были использовать для подъезда к месту совершения убийства и на нем же скрыться.

Кроме того, в постановлении указано и авто Mazda 6 на польской регистрации, которое должно было вывезти подозреваемых за пределы города Бердянск.

Автомобиль, в котором находилось четверо мужчин, был перехвачен близ села Приморское Запорожской области. Еще одного мужчину задержали в Бердянске.

Согласно ходатайству прокуратуры о мере пресечения, следствие подозревает, что Олешко убили "на почве личных неприязненных отношений в связи с имеющимися противоречиями в предпринимательской деятельности".

31 июля 2018 года неизвестный дважды выстрелил в бойца АТО с позывным "Сармат", участника боев за Иловайск Виталия Олешко, после чего скрылся с места происшествия. Полиция задержала группу подозреваемых 31 июля.