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20.07.2018, 12:02

Убийство Шеремета: Аброськин рассказал о ходе расследования

Убийство Шеремета: Аброськин рассказал о ходе расследования - Фото
Павел Шеремет (фото - скриншот видео)

Первый замглавы Нацполиции отметил, что "установлена ​​личность, то есть не лицо установлено, а человек, которого можно идентифицировать"

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Следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста Павла Шеремета, но пока ее не идентифицировало". Об этом сегодня заявил на брифинге первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает Украинская правда.

По его словам, с момента совершения убийства была создана усиленная следственно-оперативная группа, которая расследует уголовное производство.

Он отметил, что в ее состав входят лучшие сотрудники следствия и уголовного розыска, которые провели очень большой объем работы.

"Это правда. Многие критики говорят, что нет положительных результатов. От лица уголовной полиции могу сказать, что положительные результаты есть", - заявил Аброськин.

По его словам, проведена работа по определенным направлениям. "Сегодня могу сказать, что установлена ​​личность, то есть не лицо установлено, а человек, которого можно идентифицировать", - добавил глава Нацполиции

Он отметил, что оперативники отработали более трех тысяч терабайт видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий.

"В дальнейшем эта работа, которая была проведена, даст нам возможность установить личность человека, который был на видео непосредственно во время минирования", - рассказал Аброськин.

Он сказал, что не может рассказать больше, потому что у него нет для этого разрешения от следователя и поэтому "он не может перейти определенную грань".

"Но работа идет, она продолжается. И когда будет возможность и соответствующее разрешение, мы сможем сказать больше. Но это, пожалуй, может быть тогда, когда определенный человек будет задержан, когда ему будет сообщено о подозрении и когда будет решение суда", - добавил он.

Глава Нацполиции заверил, что дело убийства Шеремета "ежедневно обсуждается" правоохранителями.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Виновные в преступлении до сих пор не найдены.

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Теги: Павел Шеремет, Вячеслав Аброськин, убийство Павла Шеремета
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