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03.08.2018, 09:18

Убийство военного в Лозовой: комбат показал фото подозреваемых

Убийство военного в Лозовой: комбат показал фото подозреваемых - Фото
Фото: facebook.com/Филин

25 июля между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории военной части

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Комбат с позывным "Филин" показал фото двух подозреваемых в убийстве 23-летнего бойца батальона Донбасс-Украина Константина Казакова. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

“У нас произошла трагедия по вине двух подонков (на фото, - ред.), которые случайно, не более месяца, оказались в нашем подразделении. Но это не является закономерностью, скорее трагической случайностью. Мы сделали необходимые выводы и не допустим такого в дальнейшем", - отметил военный.

Он напомнил, что четыре года бойцы батальона Донбасс-Украина проявляли мужество и героизм в гибридной войне в Донбассе.

1 августа 2018 года в Харьковской области задержали подозреваемых в убийстве Казакова: это двое его сослуживцев 28 и 25 лет.

25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории в/ч.

Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему сослуживцу удары руками и ногами в область головы и туловища, а когда он упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор. По данным местных СМИ, все трое накануне преступления выпивали.

Открыто уголовное дело по п. 12 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы. Им сообщено подозрение в совершении убийства.

 

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Теги: подозреваемые, убийство военного в лозовой
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