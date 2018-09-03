Учебный год начался: во дворе школы в Харькове нашли снаряд

Школьный двор (фото - управление полиции в Харьковской области)

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Больше 200 учеников школы пришлось эвакуировать, снаряд вывезли за пределы города

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В Харькове сегодня утром около 09:55 на территории, прилегающей к школе, нашли снаряд времен Второй мировой войны калибром 45 мм. Об этом сообщает управление Нацполиции в области.

Полиция эвакуировала 555 человек, в том числе 235 учеников.

Взрывотехники изъяли снаряд и вывезли его за пределы города, чтобы там уничтожить. Правоохранители сейчас устанавливают, как снаряд попал на пришкольную территорию.

На видео видно, что снаряд лежит между деревом и камнем в нескольких метрах от праздничной арки из шариков, где видимо праздновали начало нового учебного года.

В июле в Краматорске Донецкой области 12-летний мальчик нашел на детской площадке боевой снаряд и сразу вызвал полицию.