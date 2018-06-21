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21.06.2018, 21:46

Украденный в Германии строительный кран обнаружился в Египте

Украденный в Германии строительный кран обнаружился в Египте - Фото
Пропавший кран (фото - полиция Штутгарта)

Автокран весит 48 тонн, может двигаться со скоростью 55 км/ч, но его умудрились угнать со стройплощадки

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Пропавший в немецком Штутгарте мобильный строительный кран весом почти 50 тонн через три месяца оказался в Египте. Об этом сообщает Spiegel.

Автокран весит 48 тонн, может двигаться со скоростью лишь до 55 км/ч, но его умудрились угнать со строительной площадки. 

В Египте выставили  кран на продажу за 200 тыс. евро.

Сообщается, что на прошлой неделе свидетель сообщил полицию, что видел в порту Александрии транспортное средство. Очевидно, он был доставлен туда морем. Полиция пока не комментирует детали этого дела, но в том, что речь идет об украденном в Штутгарте кране, не сомневается.

Строительная компания, которой принадлежит кран, объявила вознаграждение в размере 5 тыс. евро за сведения о его местонахождении.

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Теги: кража, Германия, штутгарт, Египет, автокран
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