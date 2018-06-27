Украинец в тюрьме РФ угрожает покалечить себя из-за взысканий

Лукьяновское СИЗО

commenthover

Последнее взыскание к Александру Костенко применили за то, что не держал руки за спиной вне камеры

Реклама

Реклама

Украинского политзаключенного Александра Костенко, который 3 августа должен выйти на свободу из российской тюрьмы, в очередной раз поместили в штрафной изолятор, из-за чего он угрожает нанести себе увечья. Об этом изданию Крым.Реалии сообщила координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова.

Она отметила, что против Костенко применили ряд дисциплинарных взысканий. Например, за то, что он завесил свое спальное место из-за сквозняка, Костенко поместили в изолятор на 7 суток. Также оформили взыскание за то, что украинец находился в спальном помещении, якобы нарушая установленный порядок.

"И говорят, что сейчас еще будет взыскание за то, что не держал руки за спиной вне камеры», - рассказала Гончарова.

Она утверждает, что в связи с этим Костенко угрожает нанести себе увечья. «Он очень взволнован тем, что ему начали оформлять взыскания. За месяц до освобождения - это уже третье », - добавила Гончарова.

5 февраля 2015 года Костенко был похищен у дверей собственного подъезда в Симферополе. Его заставили написать явку с повинной с признанием, что он, находясь в Киеве на Майдане, 18 февраля 2014 года якобы бросил в сотрудника Беркута камень. По этому обвинению Костенко был осужден на 4 года 2 месяца, апелляция учла наличие малолетнего ребенка и сократила срок до 3 лет 11 месяцев, а после кассации срок сокращен до 3 лет 6 месяцев.