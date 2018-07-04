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04.07.2018, 10:28

Украинка хотела вывезти детей за границу по фальшивому разрешению

Украинка хотела вывезти детей за границу по фальшивому разрешению - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

По данным Госпогранслужбы, украинка направлялась с двумя детьми в Румынию через пункт пропуска Порубное

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Пограничники Черновицкого отряда предотвратили незаконный вывоз из Украины двух несовершеннолетних детей за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Украинка, которая направлялась с детьми 2003 и 2004 годов рождения в Румынию через пункт пропуска Порубное, предъявила на контроль правоохранителям поддельное разрешение на вывоз ребенка от отца.

"Нотариально заверенное заявление, выданное генконсульством Украины в Милане, содержало признаки подделки", - отметили в пресс-службе.

По данному факту проинформировали сотрудников  Национальной полиции об обнаружении признаков правонарушений ч.4 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

3 июля 2018 года Верховная Рада разрешила детям ездить за границу без согласия одного из родителей.

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Теги: дети, госпогранслужба, вывоз ребенка
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