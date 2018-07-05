Плохое обращение: заложник Асеев объявил голодовку в Донецке

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Журналист содержится в сыром помещении, болеет, не получает необходимых лекарств, отметил экс-народный депутат Егор Фирсов

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Украинский заложник, журналист Станислав Асеев во временно оккупированном Донецке начал голодовку неделю назад. Об этом сообщил бывший народный депутат, друг Асеева Егор Фирсов у себя в Facebook.

"Получил информацию о том, что украинский журналист Станислав Асеев, которого уже год держат в неволе боевики ДНР за его журналистскую деятельность, неделю назад начал голодовку", - отметил Фирсов.

По его словам, к такому решению его подтолкнуло плохое обращение со стороны пророссийских наемников.

"Стас содержится в сыром помещении, болеет, но не получает необходимых лекарств. Кроме того, сама ситуация дикая - ведь в боевых действиях он не участвовал, никаких преступлений не совершал, и находится в плену только за то, что работал журналистом", - уточнил Фирсов.

Источники LIGA.net в захваченном гибридными войскам РФ городе пока эту информацию не подтверждают.

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27-летний Асеев - украинский журналист и блогер. Он исчез в начале июня 2017 года в Донецке. 5 июля международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала боевиков в Донбассе раскрыть местонахождение пропавшего блогера, а ОБСЕ призвала немедленно освободить Асеева. Только в сентября оккупанты подтвердили, что он внесен в список на обмен.