Украинского дипломата подозревают в присвоении 1,5 млн грн

Деньги, пачки денег

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Прокуратура заявила иск о взыскании с подозреваемого всей суммы нанесенного ущерба

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Киевская прокуратура объявила о подозрении бывшему сотруднику посольства Украины в Южно-Африканской Республике в незаконном завладении денежными средствами государственного бюджета в размере 1,5 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе финансового аудита выяснилось, что в 2016-2017 годах специалист первой категории посольства Украины в ЮАР без всякого документального обоснования завладел более 1,5 млн грн госсредств, предназначенных для функционирования этого дипломатического учреждения, сообщили в полиции.

Бывшему чиновнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) УК.

Прокуратура также заявила иск о взыскании с подозреваемого всей суммы нанесенного ущерба.

Ранее Генеральная инспекция задержала с поличным старшего следователя Генеральной прокуратуры, который требовал взятку в размере $50 тыс.