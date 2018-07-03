Украинца Павла Гриба избили российские заключенные - отец

Павел Гриб (фото - Iгор Гриб / Facebook)

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Также заключенные, по словам Гриба, отобрали у него одежду и еду

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Украинский политзаключенный Павел Гриб рассказал адвокату, что его избили другие, российские, заключенные и отобрали еду и одежду. Об этом в Facebook сообщил отец Павла Игорь Гриб.

По его словам, сегодня адвокату Марине Дубровиной удалось встретиться с Павлом.

"Он сообщил, что во время этапирования в Ростов-на-Дону был жестоко избит другими российскими заключенными, когда те узнали, по какой статье Паша обвиняется. Они забрали все вещи и продукты питания, которые накануне передали украинские консулы. Он остался в одних шортах и майке. Ни средств гигиены, ни сменного белья нет. По словам Павла, такое отношение со стороны других заключенных будет и в дальнейшем", - написал Игорь Гриб.

Он подчеркнул, что один сильный удар в область живота может привести к разрыву воротной вены, внутреннему кровотечению и смерти.

Игорь рассказал, что его сына постоянно мучает сильная головная боль, слабость.

Сегодня дело Гриба, которого обвиняют в содействии терроризму, поступило на рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд.