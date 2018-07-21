Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
21.07.2018, 21:29

Украинцев возят около 3 тысяч неисправных автобусов - МВД

Украинцев возят около 3 тысяч неисправных автобусов - МВД - Фото
Сергей Яровой (фото - МВД)

Замминистра МВД Сергей Яровой заявил, что в ходе проверок компаний-перевозчиков выявлено около 3 тысяч неисправных автобусов, которые возят пассажиров

Реклама
Реклама

В рамках операции Перевозчик полиция выявила в Украине около трех тысяч технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения водителями автобусов. Об этом на срочном совещании заявил замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, с 17 апреля уже осмотрено более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованной перевозки групп детей.

Он заявил, что служащие Укртрансбезопасности, которые выдают компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие, а в комиссии по предоставлению разрешений на перевозку пассажиров должны входить полицейские.

В свою очередь замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что в июне этого года на дорогах погибли 223 человека и 2,5 тысячи получили травмы. За год, по словам, руководителя патрульной полиции, 1237 человек погибли в ДТП, а травмы получили 12,8 тысяч человек.

Сегодня произошло крупное ДТП на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир - маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек.

В Хмельницкой области в лобовом столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и грузовика Iveco погибла супружеская пара с 4-летним ребенком, еще одна 12-летняя девочка госпитализирована. 

Также сегодня, около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек госпитализированы.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, мвд, нарушение пдд, сергей яровой, дороги украины, дпт, неисправные автобусы, нарушение правил дорожного движения, пассажирские перевозки, пассажироперевозки, перевозка детей, погибшие на дорогах, Александр Фацевич
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Центр Киева перекроют на три дня: список улиц
Киев Центр Киева перекроют на три дня: список улиц
Центр Киева блокирован, пробки 8-9 баллов: какие улицы объезжать
Киев Центр Киева блокирован, пробки 8-9 баллов: какие улицы объезжать
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 