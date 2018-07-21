Украинцев возят около 3 тысяч неисправных автобусов - МВД

Сергей Яровой (фото - МВД)

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Замминистра МВД Сергей Яровой заявил, что в ходе проверок компаний-перевозчиков выявлено около 3 тысяч неисправных автобусов, которые возят пассажиров

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В рамках операции Перевозчик полиция выявила в Украине около трех тысяч технически неисправных автобусов и зафиксировала более 26 тысяч нарушений правил перевозки пассажиров и дорожного движения водителями автобусов. Об этом на срочном совещании заявил замминистра внутренних дел Сергей Яровой.

По его словам, с 17 апреля уже осмотрено более 185 тысяч автобусов, из них 7625 используются для организованной перевозки групп детей.

Он заявил, что служащие Укртрансбезопасности, которые выдают компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие, а в комиссии по предоставлению разрешений на перевозку пассажиров должны входить полицейские.

В свою очередь замглавы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что в июне этого года на дорогах погибли 223 человека и 2,5 тысячи получили травмы. За год, по словам, руководителя патрульной полиции, 1237 человек погибли в ДТП, а травмы получили 12,8 тысяч человек.

Сегодня произошло крупное ДТП на трассе Киев-Чоп неподалеку от села Глыбочица на въезде в Житомир - маршрутка столкнулась с фурой. Подтверждена смерть 10 человек.

В Хмельницкой области в лобовом столкновении легкового автомобиля Volkswagen Golf и грузовика Iveco погибла супружеская пара с 4-летним ребенком, еще одна 12-летняя девочка госпитализирована.

Также сегодня, около 05:00 утра на 289-м километре трассы Киев-Одесса в Николаевской области рейсовый микроавтобус Volkswagen с белорусской регистрацией столкнулся с грузовиком. Водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, 12 человек госпитализированы.