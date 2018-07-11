В аэропорту турецкой Анталии застряли больше 170 украинцев

Иллюстративное фото (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Больше 12 часов 170 туристов в зале ожидания ждут посадки самолета, им уже дважды меняли авиакомпанию

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Украинские туристы снова не могут уехать домой из отпуска - в турецкой Анталии больше 170 украинцев больше 12 часов ждут самолета. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на информацию от самих туристов.

Среди пассажиров - 30 детей. Людям не дали еду или воду. Все туристы покупали путевки у компании Join Up!.

После нескольких часов ожидания украинцы получили посадочные документы на рейс авиакомпании SkyUp, а потом изменили ее на Anda Air. Посадки нет, и пассажиры продолжают сидеть в зале ожидания.

В начале июля из Туниса и Албании не могли вылететь около 1,5 тысяч украинцев. Некоторым из них пришлось ждать в аэропортах больше суток.

Государственная авиационная служба должна провести полную ревизию самолетов, которые используют на регулярных перевозках.