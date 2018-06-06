Умерла украинский режиссер Кира Муратова

Кира Муратова (фото - ТСН)

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Режиссер и академик умерла в возрасте 83 лет

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В возрасте 83 лет умерла украинский режиссер и академик Национальной академии искусств Кира Муратова. Об этом в своем Facebook сообщил режиссер Юрий Минзянов.

Изучала филологию в МГУ, в 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа.

Позже стала режиссером на Одесской киностудии. Как сценарист и режиссер Муратова дебютировала в 1962 году, совместно со своим будущим мужем Александром Игоревичем Муратовым поставив короткометражный фильм "У крутого яра". Потом сняла полнометражную ленту "Наш честный хлеб".

Она была режиссер 20 фильмов, написала сценарии для более чем 10. В ее фильмах снимались такие актеры, как Владимир Высоцкий и Олег Табаков.

В июле 2015 года в интервью российской Новой газете, осуждая войну в Украине, Кира Муратова заявила: "Нет, я не над схваткой, я принимаю сторону Украины".

Кира Муратова удостоена нескольких орденов Ярослава Мудрого, получила многочисленные награды за свои фильмы, в том числе - премии Ника и Кинотавр, а также национальную премию им. Тараса Шевченко.