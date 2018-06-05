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05.06.2018, 22:12

Устименко о нападении: Я жив и почти здоров

Устименко о нападении: Я жив и почти здоров - Фото
Фото: Facebook / Устименко

Нападавшие вели себя профессионально: наносили точные удары, без эмоций

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Ведущий Суспільного мовлення, активист Автомайдана Виталий Устименко, которого сегодня избили в Одессе, написал в Facebook, что он жив и "почти здоров".

По словам Устименко, нападавшие ждали его не менее двух часов у выхода из редакции Суспільного. Они начали бить журналиста сзади по голове, пока Виталий был на ногах - отбивался. Ножевое ранение в район почек нанесли, по мнению журналиста, когда сбили с ног.

Устименко написал, что его спас друг Михаил Кушнир, который в критический момент подбежал и вступил в драку.

По поводу нападавших, у журналиста сложилось впечатление, что это люди очень профессиональные, почти безэмоциональные. В основном наносили точные удары в голову и ребрам. Медики, которые зашивали голову сказали, что ранения на голове похожи на резаные.

Виталий уверяет, что его жизни ничего не угрожает, ранения не критичны. Ближайшие сутки, по настоянию друзей, журналист проведет в больнице.

5 июня в Одессе двое неизвестных напали с ножом на Устименко. Журналист госпитализирован. По предварительному диагнозу медиков, он получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рубленую рану левого виска, ушиб грудной клетки, колото-резаную рану левой ягодицы.

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Теги: виталий устименко, нападение на иностранцев, одесса
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