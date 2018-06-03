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03.06.2018, 07:15

Устроили гонки: в Запорожье в ДТП погибли мать с ребенком - фото

Устроили гонки: в Запорожье в ДТП погибли мать с ребенком - фото - Фото
Фото: 061.ua

Тормозной путь одного из автомобилей составлял около 100-120 метров

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В Запорожье на Набережной магистрали, в районе Вознесеновского рынка, вчера водитель BMW сбил женщину с ребенком, которые шли по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает 061.

По предварительной информации, водитель авто участвовал в гонках.

Очевидцы сообщили, в ДТП попали два автомобиля, одно из авто вылетело на тротуар, снесло ель, сбило пешеходов и, перевернувшись, врезалось в столб. Вторая машина скрылась с места ДТП.

«Тормозной путь составляет порядка 100-120 метров. Девочка 2013 года рождения погибла на месте, ее мама – скончалась в больнице», - отмечается в сообщении.

Дорогу в сторону пляжа перекрыли.

В полиции сообщают, что подозреваемого в вождении автомобиля-виновника ДТП задержали. У него - подозрение на перелом позвоночника.

1 июня в Ровно в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек, еще трое госпитализированы

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Теги: дтп, Запорожье, гонки
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