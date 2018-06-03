Устроили гонки: в Запорожье в ДТП погибли мать с ребенком - фото

В Запорожье на Набережной магистрали, в районе Вознесеновского рынка, вчера водитель BMW сбил женщину с ребенком, которые шли по тротуару. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции, передает 061.
По предварительной информации, водитель авто участвовал в гонках.
Очевидцы сообщили, в ДТП попали два автомобиля, одно из авто вылетело на тротуар, снесло ель, сбило пешеходов и, перевернувшись, врезалось в столб. Вторая машина скрылась с места ДТП.
«Тормозной путь составляет порядка 100-120 метров. Девочка 2013 года рождения погибла на месте, ее мама – скончалась в больнице», - отмечается в сообщении.
Дорогу в сторону пляжа перекрыли.
В полиции сообщают, что подозреваемого в вождении автомобиля-виновника ДТП задержали. У него - подозрение на перелом позвоночника.
1 июня в Ровно в результате ДТП с участием автобуса погиб один человек, еще трое госпитализированы