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17.08.2018, 06:21

Уволено начальство Лукьяновского СИЗО, новый глава уже выбран

Уволено начальство Лукьяновского СИЗО, новый глава уже выбран - Фото
Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net

Те сотрудники, которые якобы незаконно помогали заключенным, понесут всю полноту ответственности, если их вину докажут, заявил представитель ведомства

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Министерство юстиции уволило руководство Лукьяновского СИЗО, а новый начальник пенитенциарного учреждения будет представлен сегодня, 17 августа. Об этом сообщил в эфире канала 112 Украина пресс-секретарь замминистра юстиции Юрий Маслак.

Почему состоялось увольнение начальства СИЗО, он не уточнял, потому что "не может сказать".

"Завтра будет новый руководитель, фамилию этого человека я знаю, он работал в системе", - сказал Маслак.

Если выяснится, что руководство СИЗО знало о передаче запрещенных предметов заключенным или даже помогало с этим, "естественно, оно будет нести ответственность", сказал чиновник.

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9 августа 2018 года в Лукьяновском СИЗО взбунтовались бывшие бойцы расформированной роты МВД Торнадо, которые получили различные сроки за противоправные действия в Донбассе. Они угрожали физической расправой и убийством правоохранителям, одного из них облили бензином и пытались поджечь. В СИЗО вызвали подкрепление, бунт подавили. 

Маслак рассказал, что осужденные якобы требовали деньги от других лиц, содержащихся в СИЗО, угрожая их жизни, и из-за этого к ним пришли с обыском. По его словам, у них нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие, топор и топливо. Против двух сотрудников СИЗО, которые якобы помогали "торнадовцам" в подготовке бунта, открыли уголовное дело.

Позднее представитель омбудсмена выявил в СИЗО "многочисленные факты жестокого или унижающего достоинство обращения с заключенными".

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Теги: увольнение, руководство, торнадо, лукьяновское сизо, бунт
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