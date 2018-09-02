В Афганистане рухнул вертолет с украинцами на борту: 12 погибших

Сегодня, 2 августа, в Афганистане потерпел крушение молдавский вертолет Ми-8, погибли 12 человек, находившихся на борту. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Молдавии.
Согласно сообщению, вертолет принадлежит авиакомпании Valan International Cargo Charter. Он упал вскоре после взлета с военной авиабазы в Мазари-Шарифе.
В ведомстве уточнили, что на борту находились три члена экипажа, которые являются гражданами Украины, и 11 граждан Афганистана.
"В результате аварии погибли двое членов экипажа и десять пассажиров", - сказано в сообщении.
Gagauzinfo.md со ссылкой на телеканал 1TV и представителя армии сообщает, что вертолет с военными упал с высоты 15 метров при взлете с базы 209-го корпуса афганских вооруженных сил Шахин и загорелся.
21 августа сообщалось, что в США военный вертолет приземлился на парковку бара.