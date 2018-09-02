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02.09.2018, 20:08

В Афганистане рухнул вертолет с украинцами на борту: 12 погибших

В Афганистане рухнул вертолет с украинцами на борту: 12 погибших - Фото
Фото: скриншот с видео

Молдавский вертолет разбился вскоре после взлета с военной авиабазы

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Сегодня, 2 августа, в Афганистане потерпел крушение молдавский вертолет Ми-8, погибли 12 человек, находившихся на борту. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Молдавии.

Согласно сообщению, вертолет принадлежит авиакомпании Valan International Cargo Charter. Он упал вскоре после взлета с военной авиабазы в Мазари-Шарифе.

В ведомстве уточнили, что на борту находились три члена экипажа, которые являются гражданами Украины, и 11 граждан Афганистана.

"В результате аварии погибли двое членов экипажа и десять пассажиров", - сказано в сообщении. 

Gagauzinfo.md со ссылкой на телеканал 1TV и представителя армии сообщает, что вертолет с военными упал с высоты 15 метров при взлете с базы 209-го корпуса афганских вооруженных сил Шахин и загорелся. 

21 августа сообщалось, что в США военный вертолет приземлился на парковку бара.

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Теги: крушение вертолета, вертолет, афганистан, крушение, погибшие украинские пилоты, погибли украинские пилоты
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