В Афганистане рухнул вертолет с украинцами на борту: 12 погибших

Фото: скриншот с видео

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Молдавский вертолет разбился вскоре после взлета с военной авиабазы

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Сегодня, 2 августа, в Афганистане потерпел крушение молдавский вертолет Ми-8, погибли 12 человек, находившихся на борту. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации Молдавии.

Согласно сообщению, вертолет принадлежит авиакомпании Valan International Cargo Charter. Он упал вскоре после взлета с военной авиабазы в Мазари-Шарифе.

В ведомстве уточнили, что на борту находились три члена экипажа, которые являются гражданами Украины, и 11 граждан Афганистана.

"В результате аварии погибли двое членов экипажа и десять пассажиров", - сказано в сообщении.