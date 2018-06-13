Весь аннексированный Крым остался без света

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Точной информации, какие населенные пункты остались без электричества и почему, нет

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В аннексированном Крыму масштабное отключение света. По информации Крым.Реалии, полностью обесточен Симферополь, нет электричества в Севастополе и Ялте.

Связи мобильной сети МТС на полуострове нет, еще один оператор Win mobile работает с перебоями.

Так называемый глава оккупированного полуострова Сергей Аксенов сообщил, что обесточен весь Крым из-за аварии на подстанции.

В Крыму продолжаются перебои с электричеством. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.