В Армянске, где произошел выброс токсинов, нет респираторов - СМИ

Фото: twitter.com/KrimRt

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Местные жители сообщают, что в городе невозможно дышать без маски

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В Армянске, в оккупированном Крыму, из-за токсичных выбросов образовался дефицит защитных масок, респираторов и марли. Об этом Крым.Реалии рассказал местный активист Александр, который пожелал остаться анонимным.

"Приехали сегодня в город разные проверяющие, в том числе из Москвы. Но ад здесь продолжается уже десять дней. Ну, ребята, где вы раньше были?!», – сказал активист.

Он назвал ситуацию в городе "настоящим адом" – ночью невозможно дышать.

«Здесь настоящий ад творится. Ночью и под утро невозможно набрать воздух в легкие. После 15-минутного нахождения на улице болят легкие, в носу и во рту ощущение язвочек и кислоты, глаза слезятся. Как можно довести целый регион до такого состояния? Город Армянск – в аду! Реакция чиновников была вялая до тех пор, пока люди сами не поднялись», – рассказал Александр.

Его слова подтвердил крымский активист Александр Талипов, который призвал жителей Крыма передать в Армянск средства защиты.

Ранее сообщалось, что работу завода "Титан", на котором произошел выброс вредных веществ, остановили на две недели.

Детей из Армянска, где произошел выброс, отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели. Режим чрезвычайной ситуации вводить пока не будут.

С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.

Раньше оккупационные власти уверяли, что выброс "здоровью граждан не угрожает".