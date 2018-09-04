В Армянске, где произошел выброс токсинов, нет респираторов - СМИ

В Армянске, в оккупированном Крыму, из-за токсичных выбросов образовался дефицит защитных масок, респираторов и марли. Об этом Крым.Реалии рассказал местный активист Александр, который пожелал остаться анонимным.
"Приехали сегодня в город разные проверяющие, в том числе из Москвы. Но ад здесь продолжается уже десять дней. Ну, ребята, где вы раньше были?!», – сказал активист.
Он назвал ситуацию в городе "настоящим адом" – ночью невозможно дышать.
«Здесь настоящий ад творится. Ночью и под утро невозможно набрать воздух в легкие. После 15-минутного нахождения на улице болят легкие, в носу и во рту ощущение язвочек и кислоты, глаза слезятся. Как можно довести целый регион до такого состояния? Город Армянск – в аду! Реакция чиновников была вялая до тех пор, пока люди сами не поднялись», – рассказал Александр.
Его слова подтвердил крымский активист Александр Талипов, который призвал жителей Крыма передать в Армянск средства защиты.
Ранее сообщалось, что работу завода "Титан", на котором произошел выброс вредных веществ, остановили на две недели.
Детей из Армянска, где произошел выброс, отправят в санатории, в школах объявили каникулы на две недели. Режим чрезвычайной ситуации вводить пока не будут.
С 25 августа жители оккупированного Армянска жалуются на странный запах в воздухе, недомогание и другие явления. Некоторые временно переезжают в другие районы Крыма и на материковую Украину.
Раньше оккупационные власти уверяли, что выброс "здоровью граждан не угрожает".