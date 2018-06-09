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09.06.2018, 14:07

В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация

В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация - Фото
Донецкая фильтровальная станция Фото: пресс-центр штаба АТО

Все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме

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В Авдеевке в связи с остановкой работы Донецкой фильтровальной станции объявили чрезвычайную ситуацию. Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По данным министерства, все остальные объекты газо- водо- и электроснабжения в Донецкой и Луганской областях работают в штатном режиме.

6 июня в 21:35 в результате боевых действий Донецкая фильтровальная станция была обесточена.

8 июня из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков из станции решили вывезти запасы хлора (4 тонны).Персонал станции тоже тоже эвакуируют.

Отмечается, что разовая подача воды из резервуаров для жителей Авдеевки запланирована на 8:00 в воскресенье, 10 июня.

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Теги: донецкая фильтровальная станция, вода, ДФС, авдеевка, чрезвычайная ситуация
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