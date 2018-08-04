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04.08.2018, 13:48

В Азербайджан экстрадировали представителя "вора в законе"

В Азербайджан экстрадировали представителя "вора в законе" - Фото
Фото: Нацполиция

Задержанный ранее иностранец дал показания по деятельности "вора в законе" украинского происхождения и его экстрадировали

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Сегодня из Украины в Азербайджан экстрадировали задержанного ранее иностранца, доверенное лицо "вора в законе". Об этом сообщает Национальная полиция. 

48-летнего мужчину с прозвищем "Гулли" разыскивали за совершение нескольких видов преступлений. Он жил в Украине по поддельным документам и выполнял указания лидеров преступных групп в Одесской области, Киеве и западных областях. 

В частности, задержанный был причастен к наркотрафику из Южной Америки в европейские страны. 

Он дал показания по деятельности "вора в законе" украинского происхождения и его экстрадировали. 

До конца лета в Украине продолжается спецоперация, цель которой - выявить иностранцев, которые приехали в страну совершать преступления. 

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Теги: полиция, экстрадиция, Азербайджан, вор в законе
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