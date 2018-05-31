В Азовском море Россия досматривает украинские суда

Черноморский флот

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Сегодня российскими силовиками были задержаны пять судов якобы для досмотра

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Сегодня, 31 мая, около 05:00, береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе пять грузовых морских судов, которые вышли из портов Бердянска и Мариуполя. Об этом сообщил главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

В Госпогранслужбе уточнили LIGA.net, что речь идет не о задержании, а о досмотре. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что с 30 апреля 2018 года Россия проводит досмотр суден, которые проходят через Керченский пролив. Так как Азовское море является морем внутреннего пользования, о грубых нарушениях со стороны РФ речь не идет.

Однако, по словам Слободяна, такие действия создают опасный прецендент: Москва демонстрирует, что берет Азовское море под свой контроль. Такие действия РФ нужно документировать, чтобы потом сообщать о них международным инстанциям.

16 мая в МИД Франции заявляли,что Керченский морст еще больше лишает Украину полного доступа и возможности использовать свои международно признанные территориальные воды Азовского моря.