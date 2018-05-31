Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.05.2018, 09:48

В Азовском море Россия досматривает украинские суда

В Азовском море Россия досматривает украинские суда - Фото
Черноморский флот

Сегодня российскими силовиками были задержаны пять судов якобы для досмотра

Реклама
Реклама

Сегодня, 31 мая, около 05:00, береговая охрана ФСБ РФ задержала в Керченском проливе пять грузовых морских судов, которые вышли из портов Бердянска и Мариуполя. Об этом сообщил главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook.

В Госпогранслужбе уточнили LIGA.net, что речь идет не о задержании, а о досмотре. Спикер Госпогранслужбы Олег Слободян рассказал, что с 30 апреля 2018 года Россия проводит досмотр суден, которые проходят через Керченский пролив. Так как Азовское море является морем внутреннего пользования, о грубых нарушениях со стороны РФ речь не идет.

Однако, по словам Слободяна, такие действия создают опасный прецендент: Москва демонстрирует, что берет Азовское море под свой контроль. Такие действия РФ нужно документировать, чтобы потом сообщать о них международным инстанциям.

16 мая в МИД Франции заявляли,что Керченский морст еще больше лишает Украину полного доступа и возможности использовать свои международно признанные территориальные воды Азовского моря. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: азовское море, керченский пролив, досмотр судов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря
Политика Россия заблокировала для Украины часть Азовского моря
Россия начала ежедневные осмотры следующих в Украину судов
Политика Россия начала ежедневные осмотры следующих в Украину судов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 