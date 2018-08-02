В Беларуси перевернулся автобус: среди пассажиров есть украинцы

Фото: uvd.vitebsk.gov.by

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По информации полиции, водитель рейсового автобуса уснул и въехал в световую опору; серьезных травм у пассажиров нет

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Сегодня около 04:30 утра в Беларуси перевернулся рейсовый автобус маршрута Киев-Таллин. На нем ехали 53 пассажира, в том числе украинцы, сообщает управление внутренних дел Витебского облисполкома Беларуси.

Среди пассажиров были также граждане Молдовы и России.

Предварительно известно, что водитель уснул за рулем, автобус наехал на световую опору и перевернулся на бок. Пересменка водителей должна была быть в 05:00.

В больницу доставили 12 человек. По словам медиков, серьезных травм никто не получил и в госпитализации не нуждается.

Пассажиров доставили в ближайшую гостиницу, за ними должен приехать резервный автобус.

23 июля в Киевской области автобус с детьми съехал в кювет. По фото видно, что это автобус той же компании-перевозчика.