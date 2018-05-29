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29.05.2018, 18:42

В Белой Церкви в общежитии колледжа распылили газ

В Белой Церкви в общежитии колледжа распылили газ - Фото
полиция-полиция

Госпитализированы четверо подростков

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В общежитии одного из колледжей Белой Церкви во время спора студенты распылили перечный газ, четверых подростков пришлось госпитализировать. Об этом сообщает в Facebook ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Полицейские установили, что кто-то из студентов воспользовался газовым баллончиком во время ссоры с соседями по общежитию. 

"Как выяснилось, студенты одного из местных колледжей в общежитии устроили ссору. Во время" разборки "кто-то из ребят использовал газовый баллончик", - отметили в полиции.

Четверо несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет, надышались перечного газа и были доставлены в больницу, где медики оказали им первую неотложную помощь.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента, кто и где взял газовый баллончик.

Эвакуация жителей общежития не проводилась.

8 мая 2018 года на линейке в черкасской школе №8 у учеников ухудшилось самочувствие, они начали терять сознание по неизвестной причине. Госпитализировали около 60 учеников и учителей. Причины отравления до сих пор не установлены.

21 мая 36 учеников школы №6 в Заводском районе Николаева госпитализировали с признаками отравления неизвестным газом.

22 мая 2018 года в харьковской школе №3 ученикам старшей школы внезапно стало плохо: дети начали кашлять, у многих появилось першение в горле. По предварительной информации, на одном из этажей учебного заведения распылили перцовый баллончик.

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Теги: газовый баллончик, белая церковь, общежитие, подростки
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