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02.07.2018, 06:14

В Берегово на Закарпатье неизвестные убили ромку - СМИ

В Берегово на Закарпатье неизвестные убили ромку - СМИ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Женщине было около 30 лет

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В воскресенье, 1 июля, в городе Берегово на Закарпатье на территории железнодорожного депо ножом смертельно ранили местную ромку. Об этом сообщают Новости Закарпатья.

По информации издания, раненая женщина убежала от нападавших и подошла к дому одного из местных жителей, где от ранения скончалась. Женщине было около 30 лет.

"По словам местных цыган, женщину пытался убить кто-то "чужой", - отмечается в сообщении.

 На месте происшествия работала местная и областная полиция.

Официальной информации о нападении на сайте областной полиции по состоянию на 06:10 пока нет.

23 июня 2018 года на окраине Львова группа людей напала на лагерь представителей ромской национальности. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Ножевые ранения получили еще четверо человек - 10-летний ребенок, двое 19-летних мужчин и 30-летняя женщина. В полиции говорят, что задержали подозреваемых из организации Трезвая и злая молодежь. Подозреваемым - по 16-17 лет, все - жители Львова.

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Теги: нападение, закарпатье, ромка
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