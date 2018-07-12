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12.07.2018, 15:55

В больнице Кривого Рога прокомментировали смерть ветерана АТО

В больнице Кривого Рога прокомментировали смерть ветерана АТО - Фото
Владимир Близнюк Фото: facebook.com/vladimir.bliznyuk

Незадолго до смерти Близнюк объявлял голодовку из-за того, что, по его словам, в больнице ему отказали в бесплатном предоставлении лекарств

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В больнице Кривого Рога, в которой ранее скончался участник боевых действий в Донбассе Владимир Близнюк, заявили, что он получал лечение за счет бюджетных средств, а также благотворительной и гуманитарной помощи. Об этом Радио Свобода сообщили в ответе на информационный запрос в КП «Криворожская городская больница №16».

Примерно за 10 дней до смерти Близнюк объявлял голодовку из-за того, что, по словам бывшего военного, в больнице ему отказали в бесплатном предоставлении лекарств.

По данным больницы, лечение ветерана АТО стоило более 65 гривень в сутки, предусмотренных бюджетом. Общая потраченная сумма составила более 5 тысяч гривень, сообщили в больнице.

Личные средства, по информации больницы, Близнюк на медикаменты и обследование не тратил.

Там сообщили, что с 27 июля, то есть с момента госпитализации, больной получал лечение, а с 29 июля «после разговора с врачами и их разъяснений» - питание.

По словам медиков, несмотря на интенсивную терапию, направленную на коррекцию деятельности жизненно важных органов и систем, болезнь прогрессировала. В больнице говорят, что судебно-медицинское вскрытие полностью подтвердило диагноз, поставленный в больнице. Радио Свобода по этическим соображениям не стало обнародовать диагноз.

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Теги: АТО, кривой рог, больница, лекарства, владимир близнюк
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