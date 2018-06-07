В больнице под Днепром вооруженные люди избили врача – СМИ

Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

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Неизвестные напали на медика, отказавшегося приехать для оказания медпомощи по вызову; полиция квалифицировала инцидент как групповое хулиганство

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В Першотравенске Днепропетровской области группа вооруженных людей ворвалась в больницу и избила врача. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает павлоградское издание 05632.

По данным СМИ, в ночь на 3 июня неизвестные позвонили в горбольницу и потребовали от дежурного врача "приехать и помочь их товарищу, которому было плохо". Медик заявил, что не имеет права покинуть рабочее место, и порекомендовал вызвать скорую помощь. В ответ на это звонившие якобы пригрозили врачу расправой.

Вскоре в больницу приехала группа людей якобы с автоматами и травматическим оружием. Неизвестные избили медика, выломали дверь и разгромили кабинет реанимации, после чего "поставили врача на колени и под угрозой расстрела заставили его извиняться", пишет издание. Когда на место происшествия прибыла полиция, нападавшие "блокировали вход в больницу", утверждают журналисты.

Сейчас пострадавший находится в реанимации, у него черепно-мозговая травма, множественные переломы и гематомы. СМИ сообщает, что нападавшие – якобы члены першотравенской ОПГ во главе с неким бизнесменом.

Павлоградский отдел полиции в Facebook сообщил, что нападение на врача квалифицировано как групповое хулиганство (ч. 2 ст. 296 УК), правоохранители разыскивают подозреваемых.

Сегодня, 7 июня, сообщалось, что в Одессе избили американского певца и шоумена Билла Уоррена, ученика легендарного Фрэнка Синатры.