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26.05.2018, 10:52

В Борисполе иранец заявил, что он террорист - Госпогранслужба

В Борисполе иранец заявил, что он террорист - Госпогранслужба - Фото
Торжественное открытие Терминала Д в киевском аэропорту "Борисполь"

При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется

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В аэропорту Борисполь пограничники задержали гражданина Ирана якобы из-за того, что тот во время посадки заявил, что он террорист. Об этом на своей странице в Facebook сообщает спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Сегодня утром в терминале Д аэропорта Борисполь во время посадки на рейс в Стокгольм один из пассажиров - гражданин Ирана заявил, что является террористом", - написал он. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется. 

Представитель ГПСУ сообщил, что задержанный следовал транзитом из Тегерана.

Пограничники осмотрели багаж пассажира с использованием служебной собаки, натренированной на выявление взрывчатки.

Информация о причастности данного гражданина к террористическим организациям проверяется.

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Теги: аэропорт, террорист, Олег Слободян, Борисполь, иранец
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