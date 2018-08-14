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14.08.2018, 15:17

В Борисполе из-за обвала двое рабочих погребены под землей

В Борисполе из-за обвала двое рабочих погребены под землей - Фото
Фото: ГСЧС Украины в Киевской области

В результате обвала земли один мужчина погиб, второй получил травмы

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В Борисполе во время выполнения ремонтных работ двое рабочих Киевоблэнерго оказались погребены в котловане под землей. Обвал произошел на улице Мичурина, сообщили в региональном управлении ГСЧС.

Инцидент произошел 14 августа в Борисполе Киевской области. Предварительно, рабочих засыпало землей в результате сдвига земляного вала.

На место происшествия прибыли спасатели и медики. Пострадавших рабочих откапывали с помощью шанцевого инструмента. 

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В результате обвала земли один рабочий 1991 года рождения получил перелом руки, второй мужчина 1974 года рождения погиб.

Ранее 14 августа в Индии обвалился автомобильный мост. Во время обрушения на мосту находились автомобили. Часть моста рухнула рядом с жилыми домами и промышленной зоной, сообщается о десятках погибших и пострадавших. 

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Теги: погибший, Борисполь, обвал, пострадавший
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