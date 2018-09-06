В бою за Украину на востоке погиб военнослужащий

Вчера, 5 сентября, в районе проведения операции объединенных сил на востоке страны погиб военнослужащий: это первая безвозвратная потеря ВСУ с 1-го числа месяца. Как сообщил штаб ООС, гибридная российская армия в Донбассе, несмотря на "школьное" перемирие, снова усилила обстрелы — с 24 инцидента позавчера до 31-го вчера.
Трое военнослужащих получили ранения.
Запрещенное минскими договоренностям вооружение войска оккупантов и коллаборационистов не применяли — только гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Шумы, Новгородское, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино", - перечислили в штабе.
Более того, боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор Красногоровки, из-за чего возник пожар и был поврежден дом. Военные и спасатели из состава ООС потушили его.
С полуночи противник уже 4 раза обстрелял позиции войск Украины, потерь у ВСУ нет.
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Как уточнила разведка, за 5 сентября были уничтожены два террориста, пятеро их подельников ранены.