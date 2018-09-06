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06.09.2018, 07:26

В бою за Украину на востоке погиб военнослужащий

В бою за Украину на востоке погиб военнослужащий - Фото
Скриншот из видеозаписи

Число обстрелов за сутки со стороны оккупантов и их подельников из числа местных снова выросло, перевалил за тридцать инцидентов

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Вчера, 5 сентября, в районе проведения операции объединенных сил на востоке страны погиб военнослужащий: это первая безвозвратная потеря ВСУ с 1-го числа месяца. Как сообщил штаб ООС, гибридная российская армия в Донбассе, несмотря на "школьное" перемирие, снова усилила обстрелы — с 24 инцидента позавчера до 31-го вчера.

Трое военнослужащих получили ранения.

Запрещенное минскими договоренностям вооружение войска оккупантов и коллаборационистов не применяли — только гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Шумы, Новгородское, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединский, Водяное и Широкино", - перечислили в штабе.

Более того, боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор Красногоровки, из-за чего возник пожар и был поврежден дом. Военные и спасатели из состава ООС потушили его.

С полуночи противник уже 4 раза обстрелял позиции войск Украины, потерь у ВСУ нет.

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Как уточнила разведка, за 5 сентября были уничтожены два террориста, пятеро их подельников ранены.

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Теги: война в донбассе, потери, сводка оос, 5 сентября 2018 года
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