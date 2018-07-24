В Черниговской области грабители пытали священника и его жену

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Грабители требовали у священника и его жены $10 тыс

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В Черниговской области в селе Локнистое Менского района в ночь с 23 на 24 июля было совершено разбойное нападение на дом священника УПЦ МП. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской и Новгород-Сиверской епархии УПЦ МП.

В результате инцидента пострадал протоиерей Стефан Гавий, матушка и 6-летний внук.

"Около часа ночи двое неизвестных взломали окно и проникли в дом. Мальчика закрыли в соседней комнате, а батюшку и матушку связали, пытали слезоточивым газом, били и требовали деньги в сумме $10 тыс, по информации их наводчика", - отмечается в сообщении.

Грабители устроили погром в доме, они нашли 11 тыс грн и серьги матушки.

Нападавшие скрылись на автомобиле отца Стефана - ВАЗе-2106, который бросили в Чернигове.

По факту нападения открыто уголовное производство.

31 января 2018 года полиция Киева задержала двух злоумышленников за нападение на таксиста.