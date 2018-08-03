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03.08.2018, 16:11

В Черниговской области перевернулся микроавтобус с детьми – фото

В Черниговской области перевернулся микроавтобус с детьми – фото - Фото
Фото: Сектор коммуникации ГУНП в Черниговской области

В ДТП пострадали четверо детей и четверо взрослых

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В Нежинском районе Черниговской области перевернулся микроавтобус с детьми и их родителями. Всего в автобусе находилось 12 пассажиров, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Микроавтобус перевернулся 3 августа около 11:00 в районе села Малая Кошелевка. Предварительно, во время обгона водитель не справилась с управлением и микроавтобус, задев бордюр, перевернулся.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, патрульная полиция и медики. Четверо детей и четверо взрослых госпитализированы, трое – в тяжелом состоянии.

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Микроавтобус "Фольсваген" на маршруте Киев-Конотоп перевозил группу детей с родителями. Они направлялись кататься на байдарках.

Правоохранители внесли информацию о происшествии в Единый реестр досудебных расследований, эксперты-криминалисты направили вещественные доказательства на экспертизу. Открыто уголовное дело по ч.2 с.286 УК, предусматривающее ограничение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.

31 июля в Первомайске Николаевской области тягач Renault Magnum с полуприцепом насмерть сбил пешехода. ДТП произошло возле автозаправочной станции, 26-летний водитель грузового автомобиля не справился с управлением. 

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Теги: дтп, авария, дети, пострадавшие, микроавтобус, уголовное дело, водитель
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