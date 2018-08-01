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01.08.2018, 15:07

В Черниговской области после ссоры с матерью повесился ребенок

В Черниговской области после ссоры с матерью повесился ребенок - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Правоохранители не обнаружили на теле ребенка следов побоев, подробности происшествия выясняются

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В Черниговской области шестиклассник покончил жизнь самоубийством через повешение. На такой шаг ребенок решился после ссоры с матерью, сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 31 июля в Ичнянском районе Черниговской области. Судмедэксперты не обнаружили на теле погибшего ребенка никаких телесных повреждений, кроме странгуляционной борозды от веревки. Тело доставили в морг г. Прилуки.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч.3 ст.120 УК украины (доведение до самоубийства, если оно было совершено в отношении несовершеннолетнего), предусматривающее лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

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Правоохранители выясняют подробности инцидента, информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

31 июля в Харькове на пешеходном переходе женщина сбила 10-летнего мальчика. Он скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу.

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Теги: полиция, ребенок, суицид, мать, повешение, ссора
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