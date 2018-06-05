В Чернобыльской зоне горит 10 гектаров леса

Фото: dsns.gov.ua

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К тушению пожара привлечены 29 единиц техники, в том числе два самолета и вертолет

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Сегодня утром в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

К тушению пожара привлечены 29 единиц техники, в том числе два самолета и вертолет, а также 126 человек.

Авиация ГСЧС осуществила 10 сбросов воды.

Как сообщили спасатели, ветер на месте пожара юго-восточный, распространения продуктов горения в сторону Киева не наблюдается.

Радиационный фон в Киеве, Чернобыле и на промышленной площадке ЧАЭС находится в пределах нормы, отметили в ГСЧС.

Ранее в Херсонской области пожар охватил 100 га леса возле села Раденск Алешковского района. Пожар был ликвидирован спустя 5 дней.