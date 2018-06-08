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08.06.2018, 18:04

В Черновцах расследуют избиение полицейским несовершеннолетнего

В Черновцах расследуют избиение полицейским несовершеннолетнего - Фото
iStock-546427666

Основанием для регистрации уголовного производства стало обращение отца потерпевшего

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Прокуратура Черновицкой области открыла уголовное производство по заявлению местного жителя, который обвинил сотрудников полиции в избиении его несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Расследование начато по ч. 2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий работниками правоохранительного органа) УК в отношении должностных лиц Шевченковского отделения полиции Черновицкого отдела полиции.

При каких обстоятельствах произошел инцидент из пресс-релиза Черновицкой прокуратуры не совсем понятно.

"Основанием для регистрации указанного уголовного производства стало обращение отца потерпевшего несовершеннолетнего в прокуратуру области об избиении его несовершеннолетнего сына работниками полиции после инцидента со взрывом неизвестной коробки, которую парень нашел на улице, открыл, в результате чего получил телесные повреждения", - сказано в сообщении.

Также указанное заявление направлено в соответствующие органы для проведения служебных проверок.

В Купянске Харьковской области 67-летний охранник одного из предприятий удерживал в помещении котельной 9-летнюю девочку. На основании ее показаний полиция открыла уголовное производство по статье о развращении малолетних.

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Теги: полиция, избиение, черновцы, несовершеннолетний, превышение
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