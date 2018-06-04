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04.06.2018, 16:38

В Днепре автомобиль въехал в остановку: погибла женщина

В Днепре автомобиль въехал в остановку: погибла женщина - Фото
Фото: dp.npu.gov.ua

Еще одна женщина, находившаяся на остановке, а также водитель автомобиля получили травмы

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Сегодня в Днепре, на улице Набережная Победы легковой автомобиль въехал в остановку общественного транспорта и перевернулся. Погибла женщина, находившаяся на остановке, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Еще одна 25-летняя женщина, которая стояла на остановке, и водитель автомобиля 1992 года рождения получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция предварительно установила, что автомобиль Skoda, который двигался из центра в сторону жилого массива Победа, выехал за пределы проезжей части на остановку общественного транспорта и перевернулся.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

2 июня в 19:15 на Тираспольском шоссе автомобиль Toyota совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия погиб ребенок 2015 рождения и 20-летняя женщина.

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Теги: дтп, днепр, автомобиль, остановка, skoda
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