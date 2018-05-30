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30.05.2018, 11:04

В Днепре горела больница имени Мечникова: видео

В Днепре горела больница имени Мечникова: видео - Фото
Фото: пресс-служба ГСЧС

Погибших нет

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В Днепре ночью возник пожар в областной больнице имени И.И. Мечникова. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В службу спасения сообщение о пожаре поступило 30 мая в 00:43. Место возгорания находится в одной из палат на седьмом этаже, установили пожарные.

Во время ликвидации пожара спасли женщину 1956 года, которая находилась на лечении. Ее с предварительным диагнозом отравление продуктами горения перевели в реанимационное отделение.

Во время пожара с шестого, седьмого и восьмого этажей спасатели совместно с медработниками вывели на свежий воздух 92 человека.

Общая площадь пожара составляет 30 квадратных метра. Погибших нет.

Пожар удалось погасить в 01:29.

Причина пожара еще устанавливают правоохранительные органы.

30 мая в 00:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Днепр, Соборная район, площадь Соборная, коммунального учреждения «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова ».

По указанному адресу сразу были направлены дежурные отделения государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что место возгорания находится в одной из палат на 7-м этаже в отделении для больных чернобыльского континген

30 мая в 00:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Днепр, Соборная район, площадь Соборная, коммунального учреждения «Днепропетровская областная клиническая больница им. И.И. Мечникова ».

По указанному адресу сразу были направлены дежурные отделения государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место вызова, пожарные установили, что место возгорания находится в одной из палат на 7-м этаже в отделении для больных чернобыльского континген

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Теги: пожар, больница мечникова, пожар в больнице, днепр
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