В Днепре грузовик протаранил две легковушки: есть жертвы – фото

Фото: отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области

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В ДТП погибли двое человек, одну женщину госпитализировали

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В Днепре на улице Набережная Заводская произошло смертельное ДТП. Грузовой автомобиль Mercedes-Benz Vario столкнулся с двумя легковыми авто, двое человек погибли, один госпитализирован, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

6 августа 40-летний водитель грузового автомобиля влетел в Daewoo Sens. Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением. После столкновения с легковым автомобилем, грузовое авто вылетело на встречную полосу и столкнулось с BMW. За рулем находилась 26-летняя женщина, ее госпитализировали.

Водитель грузового автомобиля и его пассажирка погибли на месте. 33-летний водитель Daewoo Sens в ДТП не пострадал.

На место происшествия прибыли правоохранители и медики. Подробности происшествия устанавливаются, будет проведена экспертиза. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

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6 августа в Черновицкой области в результате столкновения трех автомобилей пострадали семь человек, водитель Opel скончался в реанимации.