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05.08.2018, 14:45

В Днепре мужчина на катере врезался в ресторан

В Днепре мужчина на катере врезался в ресторан - Фото
Фото: dp.informator.ua

В результате инцидента пострадавших нет

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В Днепре сегодня, 5 августа, около полуночи водитель катера "Аура" в состоянии алкогольного опьянения врезался в ресторан "Горец". Об этом сообщает Информатор.

"Патрульные поднялись на судно и увидели там капитана. При общении с водителем у него обнаружили признаки алкогольного опьянения", - отмечается в сообщении. Информации о пострадавших нет.

Патрульные предложили мужчине пройти тест на драггере, но он отказался. На место вызвали патрульную полицию для составления протокола и следственно-оперативную группу для дальнейшего разбирательства.

2 июля на Багамских островах в результате взрыва туристической лодки погиб один человек, еще 11 получили ранения. 

 

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Теги: ресторан, днепр, катер
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