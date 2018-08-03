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03.08.2018, 09:14

В Днепре неизвестный выстрелил девушке в лицо: фото

В Днепре неизвестный выстрелил девушке в лицо: фото - Фото
Иллюстративное фото: iStock/Global Images Ukraine

Инцидент произошел возле магазина, пуля попала в щеку

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В Днепре неизвестный мужчина выстрелил в лицо девушке. Инцидент произошел возле минимаркета на улице Антина Синявского, сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

2 августа злоумышленник выстрелил девушке в лицо, пуля задела правую щеку. На место происшествия прибыли правоохранители и медики.

Врачи скорой помощи на месте оказали 26-летней пострадавшей помощь. Жизни девушки ничего не угрожает.

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Правоохранители начали поиски злоумышленника и опросили свидетелей. Для установления оружия проводится баллистическая экспертиза. Правоохранители открыли уголовное дело по ч.4 ст.296 УК Украины (Хулиганство), личность злоумышленника устанавливают.

1 августа в Киеве водитель автомобиля Volkswagen выстрелил в ногу участнику акции, который перекрывал дорогу на Туполева, предварительно из пневматического оружия. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия. Для розыска машины в Киеве ввели план Перехват.

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Теги: стрельба, пистолет, девушка, злоумышленник, пострадавшая, днепро
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