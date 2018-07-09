В Днепре ночью застрелили мужчину

Фото: Нацполиция Украины

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Убитый получил огнестрельное ранение в голову, на месте инцидента полиция изъяла гильзу

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Сегодня, 9 июля, около 01:00 в Днепре произошла стрельба, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает управление полиции в Днепропетровской области.

31-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову. Его доставили в больницу, где он, не приходя в сознание, скончался.

На месте инцидента полиция нашла и изъяла гильзу. Открыто уголовное дело по ч.2 п.2 ст.115 УК - умышленное убийство.

5 июля в Киеве в автомобиле нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. Позже в Нацполиции подтвердили, что убитый - сотрудник полиции Дмитрий Глушак. Одна из версий преступления - убийство с целью ограбления, еще одна - служебная деятельность.