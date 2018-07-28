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28.07.2018, 23:48

В Днепре шершни напали на людей: один мужчина погиб

В Днепре шершни напали на людей: один мужчина погиб - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

72-летний мужчина от укусов скончался на месте

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В Днепре рой шершней атаковал двоих мужчин, в результате чего один из пострадавших погиб. Об этом сообщил начальник ГСЧС в Днепропетровской области Андрей Кульбач.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня, 28 июля, около 10 часов утра по адресу город Днепр, Соборный район, Тонельная балка.

"В результате события один человек скончался на месте (возраст 72 года). Второго мужчину госпитализировали в 6-й больнице, состояние пострадавшего устанавливается", - рассказал Кульбач. 

Шершни (лат. Vespa, букв. оса) - род самых крупных представителей так называемых общественных ос. Самые крупные представители рода (Vespa mandarinia) имеют размеры до 55 мм в длину.

17 июля рой пчел сильно покусал 54-летнюю женщину в Калифорнии, она попала в реанимацию.

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Теги: днепр, шершни, шершень, нападение шершней
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