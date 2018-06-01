В Днепре умер боец, ценой жизни спасший дочь-медика в Донбассе

Сегодня, в первый день лета, в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер боец ВСУ, который ценой собственной жизни 25 мая спас в Донбассе дочь-медсестру. Об этом у себя в Facebook сообщил главврач госпиталя Сергей Рыженко.
"Совместное решение – защищать Родину. Николай, старший сержант 48-ми лет из Кировоградской области, дочь - Ярослава, санинструктор той же части. Внезапный артобстрел не оставлял шансов: Николай своим телом накрыл дочь", - рассказал медик.
По словам Рыженко, военный получил тяжелое осколочное ранение головы - мина разорвалась в трех метрах, однако травмы его дочери были значительно легче - акустическая взрывная баротравма и сотрясение мозга.
"Ярослава выздоравливает. Ее отец перенес множество операций в Мечникова. Сегодня ночью все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце", - резюмировал руководитель больницы.
Бойца не удалось спасти.
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31 мая 2018 года в этой больнице умерли двое раненных в Донбассе военнослужащих: 47-летний Юрий Довганик из 24-й бригады и 34-летний Константин Гранов из 92-й бригады.