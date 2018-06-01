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Боты:
01.06.2018, 10:28

В Днепре умер боец, ценой жизни спасший дочь-медика в Донбассе

В Днепре умер боец, ценой жизни спасший дочь-медика в Донбассе - Фото
Фото: Getty Images

Отец и дочь вместе приняли решение защищать Украину в составе ВСУ. В конце мая Николай прикрыл собой Ярославу при минометном обстреле оккупантов

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Сегодня, в первый день лета, в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер боец ВСУ, который ценой собственной жизни 25 мая спас в Донбассе дочь-медсестру. Об этом у себя в Facebook сообщил главврач госпиталя Сергей Рыженко.

"Совместное решение – защищать Родину. Николай, старший сержант 48-ми лет из Кировоградской области, дочь - Ярослава, санинструктор той же части. Внезапный артобстрел не оставлял шансов: Николай своим телом накрыл дочь", - рассказал медик.

По словам Рыженко, военный получил тяжелое осколочное ранение головы - мина разорвалась в трех метрах, однако травмы его дочери были значительно легче - акустическая взрывная баротравма и сотрясение мозга.

"Ярослава выздоравливает. Ее отец перенес множество операций в Мечникова. Сегодня ночью все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце", - резюмировал руководитель больницы.

Бойца не удалось спасти.

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31 мая 2018 года в этой больнице умерли двое раненных в Донбассе военнослужащих: 47-летний Юрий Довганик из 24-й бригады и 34-летний Константин Гранов из ​​92-й бригады.

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Теги: война в донбассе, медсестра, днепр, потери, больница мечникова, сергей рыженко
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