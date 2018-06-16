В Днепропетровской области фура упала с моста на ж/д пути - фото

Фото: dp.dsns.gov.ua

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Водитель ушибся, поезда ходили по одной колее с задержкой

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Вечером 15 июня в Днепропетровской области вблизи Новомосковска на 230 км автодороги Киев-Луганск-Изварино фура слетела с моста на железнодорожные пути. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Водитель грузового автомобиля IVECO, гражданин 1962 года рождения, не справился с управлением, в результате чего допустил падение автомобиля с автомобильного моста на колеи железнодорожных путей перегона Самаровка - Новомосковск. Это вызвало задержку в движении железнодорожного транспорта.

Водителя с ушибами отвезли в центральную районную больницу города Новомосковск.

Спасатели сообщают, что в 22:50 автомобиль (он был без груза) убрали с железнодорожных путей. Вскоре движение поездов на этом участке пути полностью восстановили.

В ликвидации последствий аварии участвовали 30 человек и 7 единиц техники.