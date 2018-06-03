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03.06.2018, 14:34

В Днепропетровской области изнасиловали и убили девочку - полиция

В Днепропетровской области изнасиловали и убили девочку - полиция - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Полиция задержала 15-летнего подозреваемого в совершении преступления

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В  Днепропетровской области изнасиловали и убили 14-летнюю девочку. Об этом у себя в Facebook cообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Вчера в полицию обратилась молодая женщина, жительница Днепропетровской, которая сообщила об исчезновении ее несовершеннолетней дочери, 2004 года рождения, ученицы cедьмого класса. Было установлено, что ребенок был в местном клубе, потом ее никто не видел", - отметил Аброськин.

По его словам, вечером обнаженный труп девочки с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом поселком.

"По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девушка вероятно была изнасилована. Сегодня утром полицией установлен подозреваемый - это парень на год старше убитой", - уточнил Аброськин.

14 января 2018 года в Запорожской области задержали местного жителя, который изнасиловал 5-летнего мальчика.

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Теги: изнасилование, Вячеслав Аброськин
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