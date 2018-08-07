В Днепропетровской области на ремонте дорог украли 1 млн грн

Иллюстративное фото: svessa.net.ua

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Директор предприятия-подрядчика работ в поселке Царичанка и селе Преображенка, как считает следствие, украл у государства сумму с шестью нулями

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В Днепропетровской области директор предприятия-подрядчика при выполнении капремонта дорог в пгт. Царичанка и селе Преображенка присвоил более 1 млн грн средств, которые были выделены на работы. В этом уверены следователи Новомосковской местной прокуратурой, сообщила пресс-служба ГПУ.

Как утверждает следствие, подрядчик, используя служебное положение, "внес в официальные документы недостоверные сведения об объеме работ", которые фактически не выполнялись: не проводилась разборка щебеночных и асфальтобетонных покрытий, обустройство соответствующих слоев дорожного покрытия, укрепление полос и т.д.

За счет этого злоумышленник завладел государственными средствами на сумму свыше 1 млн грн.

Царичанка и Преображенка на карте региона:

Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог).

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