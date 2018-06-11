Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.06.2018, 11:01

Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО под видом гражданского

Боевик неудачно попытался покинуть ОРЛО под видом гражданского - Фото
Иллюстративное фото: dpsu.gov.ua

Правоохранители выяснили, что житель Станицы Луганской в 2015 году состоял в рядах незаконного вооруженного формирования "Народная милиция ЛНР"

Реклама
Реклама

В контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская на линии разграничения 10 июня задержали боевика террористической организации ЛНР, направлявшегося с временно оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что 30-летний житель Станицы Луганской пытался попасть на свободную территорию Украины в общем потоке гражданских лиц.

По данным правоохранителей, в течение 2015 года мужчина состоял в рядах незаконного вооруженного формирования "Народная милиция ЛНР". Сам задержанный утверждал, что в боевых действиях против сил АТО он не участвовал.

Для выяснения обстоятельств пограничники передали гражданина полицейским.

9 июня 2018 года штаб ООС сообщил о задержании жителя Мариуполя, подозреваемого в сборе на свободной территории Украины информации для боевиков гибридной армии РФ.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: операция объединенных сил, война в донбассе, пункты пропуска в Донбассе, орло, задержание боевика
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Павел Жебривский подал в отставку
Политика Павел Жебривский подал в отставку
В Донбассе ракетами взорвали боеприпасы и блиндаж боевиков: видео
Происшествия В Донбассе ракетами взорвали боеприпасы и блиндаж боевиков: видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 