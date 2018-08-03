В Донбассе боевики минируют позиции: произошел пожар - ГУР

Боевики активизировали работы по оборудованию своих передовых позиций дополнительными минно-взрывными заграждениями. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
"На участке минировании передовой позиции одного из подразделений 1 АК в результате детонации мин произошел взрыв и начался пожар. В результате огонь уничтожил большую площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственную технику и имущество мирных жителей", - отмечается в сообщении.
По данным украинской разведки, возмущение местных жителей вызвало нежелание российских наемников помогать в тушении пожара, отказ признать причиной пожара взрыв мин и компенсировать пострадавшим ущерб от пожара. О пострадавших информации нет.
4 мая 2018 года боевикам во временно оккупированном Донбассе перебросили партию 152 мм управляемых снарядов Краснополь и лазерные целеуказатели-дальномеры из РФ.