В Донбассе боевики минируют позиции: произошел пожар - ГУР

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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О пострадавших в результате пожара информации нет

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Боевики активизировали работы по оборудованию своих передовых позиций дополнительными минно-взрывными заграждениями. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"На участке минировании передовой позиции одного из подразделений 1 АК в результате детонации мин произошел взрыв и начался пожар. В результате огонь уничтожил большую площадь урожая зерновых культур, часть лесополосы, сельскохозяйственную технику и имущество мирных жителей", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, возмущение местных жителей вызвало нежелание российских наемников помогать в тушении пожара, отказ признать причиной пожара взрыв мин и компенсировать пострадавшим ущерб от пожара. О пострадавших информации нет.

4 мая 2018 года боевикам во временно оккупированном Донбассе перебросили ​​партию 152 мм управляемых снарядов Краснополь и лазерные целеуказатели-дальномеры из РФ.