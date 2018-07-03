Боевики придумали, как пополнить ряды наемников - источники

Фото: sprotyv.info

commenthover

Во временно оккупированном Луганске с зарплат так называемых бюджетников сняли все надбавки и премии, рассказали местные жители

Реклама

Реклама

Главари боевиков террористической организации ДНР приказали понизить зарплаты гражданским, чтобы пополнить ряды наемников. Об этом сообщает группа Информационное сопротивление.

"Террористы проводят "уравниловку" заработных плат в оккупационной "республике". Согласно неофициальному указанию главарей ДНР заработная плата гражданских лиц не должна превышать средней заработной платы "военнослужащих" российско-оккупационных формирований", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, это около 15 тыс российских рублей (примерно 7,5 тыс, - грн.).

Указание направлено на обеспечение эффективного привлечения так называемых новобранцев в ряды боевиков.

Источники LIGA.net уточнили сегодня, что в Донецке не хватает детских врачей. "На эти копейки никто не хочет идти, еще и ответственность нести", - рассказал собеседник.

Во временно оккупированном Луганске с зарплат так называемых бюджетников сняли все надбавки и премии. "Оставили "голые" ставки, без каких-либо доплат. Цены московские – зарплаты нищенские", - отметила медсестра одной из поликлиник города.

Она уточнила, что в среднем ее ставка - около 4-5 тыс рублей, а учителя – от 6 тыс рублей (около 3 тыс грн, - ред.).

Боевики оставили луганских учителей без полной выплаты отпускных в этом году, а большинство выпускников школ не намерены выезжать за пределы города для поступления в вузы.

Читайте также: "Ждем освобождения". Как выживают луганчане в оккупации