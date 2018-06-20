В Донбассе боевики ввели запрет на проституток и селфи - ИС

Фото: sprotyv.info

commenthover

По данным военных экспертов, при проверке "посторонние лица женского пола" не смогли объяснить цели своего пребывания в местах дислокации боевиков

Реклама

Реклама

Боевики запретили "посторонним лицам женского пола" посещать подразделения во временно оккупированном Донбассе, а также делать фотографии на фоне позиций. Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление.

"Во 2 АК командование потребовало от командиров ряда подразделений 4-й омсбр прекратить практику допуска на позиции посторонних лиц". Как оказалось, в ходе внезапных проверок позиций оккупантов данной бригады, были обнаружены "посторонние лица женского пола", которые не смогли объяснить цели своего пребывания в местах выполнения подразделениями боевых задач", - отмечается в сообщении.

По данным военных экспертов, были зафиксированы случаи "открытия беспорядочного огня в сторону ВСУ личным составом подразделения, находящегося в состоянии алкогольного опьянения".

"По этому поводу "командование" категорически потребовало прекратить практику "приема разного рода посторонних лиц, особенно с распитием спиртных напитков и фотографированием на фоне позиций", - уточняется в сообщении.

19 июня 2018 года сообщалось, что селфи-боевик выдал позиции гибридной армии РФ в Приазовье.